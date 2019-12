A Latina arriva La.B – L’altra pelle, laboratorio per le donne vittime di violenza

LATINA – Si svolgerà oggi alle 18.00, nello Spazio Attivo di Latina in Via Carlo Alberto la presentazione di “la.b – L’altra pelle”, un percorso di inclusione lavorativa sviluppato nell’ambito del progetto ILMA (Io Lavoro per la Mia Autonomia) promosso dal Comune di Latina con il Centro Donna Lilith e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’inclusione lavorativa di donne vittime di violenza che stanno seguendo un percorso di autonomia.

“La.b è un laboratorio di formazione sperimentale rivolto all’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere, che ha l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie alla progettazione e realizzazione di prodotti legati alla pelle di bufala”, spiega l’assessora Patrizia Ciccarelli.