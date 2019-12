Aggredisce i Carabinieri durante un controllo: arrestato 45enne di Latina

LATINA – Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Latina a seguito di un controllo in cui l’uomo ha dato in escandescenza. Il 45enne era in casa della figlia nonostante fosse stato arrestato, in passato, per maltrattamenti in famiglia. Quando i militari sono intervenuti per una verifica lui si è nascosto dietro una porta, ha aggredito e mandato ko, facendolo cadere a terra uno dei carabinieri, ha provato a fuggire ed è stato fermato da altri componenti delle pattuglie intervenute. L’uomo deve rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.