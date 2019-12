Conta dei danni in provincia di Latina dopo l’ondata di maltempo

LATINA – E’ iniziata la conta dei danni per il maltempo e che si è abbattuto sulla provincia di Latina nelle ultime ore e in particolare per il forte vento che ha abbatuto centinaia di rami e alberi, coinvolgendo anche alcune auto in sosta e un motociclista che è stato operato d’urgenza al Goretti di Latina, feriti anche tre Vigili urbani di Latina che stavano intervendo in mattinata per l’emergenza in atto. Nove in tutto le persone ferite a causa del maltempo.

I Vigili del fuoco sono a lavoro senza sosta, soprattutto perchè molte zone sono completamente isolate e alcune famiglie non possono uscire dalle loro abitazioni perchè gli alberi hanno invaso la carreggiata e dunque non è possibile percorrere le strade. Il primo cittadino di Latina Damiano Coletta ha lanciato l’allarme e si è recato di persona in ospedale per vedere come stanno i feriti, invitando inoltre la cittadinza a uscire solo se strattamente necessario.Per questo motivo è stata anche annullata la partita di calcio allo stadio Francioni Latina – Aprilia.

Nel pomeriggio la Prefettura, dove è operativo il tavolo di coordinamento della protezione civile, ha segnalato che per il maltempo ci sono 3.600 utenze senza energia elettrica in provincia di Latina. “Sono attualmente disalimentate – spiega la Prefettura – a causa degli alberi caduti sulle linee elettriche”, nel sud pontino invece, a causa della torbidità delle acque,è stato messo un divieto di utilizzo di acqua per scopi igienici e alimentari.

COLDIRETTI – I fortissimi venti di questo fine settimana hanno aggravato la situazione del territorio della provincia di Latina e messo in ginocchio moltissime aziende agricole. La federazione pontina di Coldiretti interviene così per anticipare quella che sarà una stima dei danni decisamente corposa e che arriva dopo un periodo difficile dovuto alle piogge del mese di novembre che hanno reso impossibili i lavori di semina e in alcuni casi compromesso le produzioni orticole in pieno campo. Una stima dei danni per la quale la Coldiretti chiede interventi a sostegno del mancato reddito per il mondo agricolo. “Negli ultimi anni – spiega Denis Carnello, presidente di Coldiretti della provincia di Latina – stiamo vivendo un triste appuntamento fisso con eventi estremi di maltempo che mettono in ginocchio le nostre aziende e i nostri conti economici. Ci ritroveremo a non avere erbai per il bestiame e una mancata produzione di ortaggi che creeranno seri problemi per il futuro delle nostre aziende, senza considerare – sottolinea Carnello – la gestione immediata delle emergenze e dei danni che comporta esposizioni finanziarie considerevoli per i produttori dell’intera provincia pontina”. “Per questi motivi – insiste il direttore di Coldiretti pontina, Marco Marrone – è necessario tutelare le produzioni orticole del territorio ed intervenire sul mancato reddito per le aziende agricole e le loro famiglie. Le produzioni agroalimentari – spiega Marrone – devono essere garantite e le imprese agricole non possono subire i continui e violenti cambiamenti climatici. Questo aspetto, proprio quello del clima, è un tema molto in voga ma deve essere messo in agenda con azioni concrete a difesa del cibo e, in questo contesto, del made in Italy”.