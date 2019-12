Il Pifferaio SchiacciaVoci arriva a Latina

LATINA – Andrà in scena domenica 29 dicembre presso l’Auditorium del liceo classico Dante Alighieri di Latina lo spettacolo “Il pifferaio SchiacciaVoci” a cura del Luogo Arte accademia Musicale, Polvere&Ciliegia – Acchiappastorie e Opera Prima Teatro. Due i turni (16:45 oppure 18.30). Info e prenotazioni allo 0773 820011 (dal lun al ven 15.30/19.30), il costo del biglietto è di 5 euro.

“Uno spettacolo allegro, coinvolgente, entusiasmante, tra il fiabesco e il reale. Attori di teatro, cantanti e musicisti per sconfiggere il terribile pifferaio SchiacciaVoci. Tra risate e divertimento immancabile come in tutte le fiabe la morale, ma visto che si tratta di una fiaba in musica il messaggio sarà ancora più speciale”. A presentare lo spettacolo di teatro musicale “Il Pifferaio SchiacciaVoci” , è Laura Schultis, autrice dello spettacolo e direttore artistico di Note si va in scena, la rassegna di teatro musicale per famiglie giunta con successo alla III edizione.

ASCOLTA LAURA

“Note si va in scena” è un progetto originale che ha dimostrato come la musica di qualità possa essere un sano divertimento e un eccellente nutrimento per bambini e ragazzi. In un vivere quotidiano sempre più popolato da suoni digitali, la riscoperta del suono pieno e avvolgente di uno strumento musicale dal vivo è qualcosa di straordinario per i ragazzi. Ogni evento è pensato e realizzato con cura dei dettagli, passione e uso di elementi scenici divertenti. I ragazzi e i bambini sono coinvolti nella narrazione e possono conoscere dal vivo strumenti quali violini, violoncelli, flauti, clarinetti, trombe, corni, fagotti, timpani e tanti altri. “Note si va in Scena” è realizzato grazie alla collaborazione di attori musicisti professionisti di Latina sotto la direzione artistica di Laura Schultis, ideatrice del progetto. In particolare Il Pifferaio SchiacciaVoci è frutto della collaborazione di tre diverse realtà culturali del territorio e l’organizzazione è curata da Luogo Arte Accademia Musicale, realtà di professionismo musicale a Latina, dedita alla divulgazione della musica, dalla didattica all’organizzazione di concerti, il cui Presidente Flavia Di Tomasso ricopre anche il ruolo di Primo Violino. La direzione dell’orchestra è affidata a Claudio Martelli eccellente pianista, compositore e direttore d’orchestra. La voce recitante è di Anna Maria De Blasio, giornalista e socio fondatore dell’Associazione culturale “Polvere e Ciliegia Acchiappastorie” volta alla realizzazione di numerosi progetti di sensibilizzazione alla lettura tra i giovani, nelle scuole e nelle biblioteche.

“Il progetto nasce con l’idea di avvicinare i bambini alla musica attraverso il linguaggio a loro più familiare, quello della fiaba”, come ci ha spiegato Anna Maria De Blasio, di Polvere&Ciliegia.

ASCOLTA ANNA MARIA

Il concerto-spettacolo è pensato e realizzato a misura di bambino, con diversi elementi scenici. Lo spettatore, dai 3 anni in su, è coinvolto nella narrazione e può cogliere e apprezzare la magia del racconto unita alla conoscenza e al piacere dell’ascolto di un’orchestra sinfonica. Grazie infatti, a questo capolavoro musicale bambini e ragazzi possono conoscere dal vivo gli strumenti dell’orchestra, quali violini, violoncelli, flauti, clarinetti, trombe, corni, fagotti, timpani e tanti altri.