In arrivo finanziamenti dalla Regione per il carcere di via Aspromonte

LATINA – Il carcere di Latina figura tra i destinatari dei fondi stanziati dalla Regione nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019 a favore dei detenuti. Una parte dei 120mila euro prevista per i laboratori teatrali andrà alla struttura pontina per i suoi progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla promozione della pratica sportiva. Oltre ai laboratori, la struttura di via Aspromonte riceverà delle somme per la ristrutturazione dell’area esterna e in particolare per consentire l’accesso delle detenute di alta sicurezza a spazi dedicati ad attività lavorative.