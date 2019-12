Incidente sulla Pontina all’altezza di Aprilia, gravi ripercussioni sul traffico

APRILIA – Un incidente si è verificato intorno alle 9 sulla Pontinia, tra Nettuno e via del Genio Civile verso Roma, ma ripercussioni sul traffico si registrano anche nell’altro senso di marcia in direzione Latina. L’incidente ha coinvolto un camion che ha impattato contro il guardrail che è andato in frantumi, fortunatamente senza colpire altre auto in transito. L’autista non ha riportato ferite gravi ed è uscito in modo autonomo dall’abitacolo. Lunghissime le file in direzione Roma, che partono già dall’uscita per Cisterna a causa della chiusura della carreggiata al km 52, il traffico è deviato allo svincolo di Campoverde nord. Problemi anche in direzione Latina a casa dei detriti sull’asfalto. Sul posto è presente il personale di Anas e della Polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.