Investimento mortale in via Massaro a Latina

LATINA – Un investimento mortale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 18 in via Massaro a Latina, la parallela della strada Lungomare. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma per l’uomo, di Aprilia, non c’è stato nulla da fare. Ora sarà la Polizia Locale a dover ricostruire la dinamica dell’incidente. Da chiarire il motivo per cui l’uomo fosse a piedi in quella zona isolata e poco illuminata del lido di Latina. Il 34enne alla guida del suv che l’ha travolto ha detto di esserselo trovato davanti e di non essere riuscito a evitarlo. Sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile della Polizia.