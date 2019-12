La Regione approva il piano di dimensionamento scolastico: nuovi indirizzi per Latina

LATINA – La giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano di dimensionamento scolastico per l’anno 202/2021. In provincia di Latina vengono introdotti diversi nuovi indirizzi, tra cui una nuova sezione del liceo sportivo a Sabaudia.

Gli altri indirizzi riguardano “Gestione delle acque e risanamento ambientale” all’Einaudi-Mattei, Enogastronomia ed ospitalità alberghiera al San Benedetto e Calzature e moda al Salvemini. Sempre a Latina sono stati attivati tre diversi corsi per adulti: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Manutenzione e assistenza tecnica; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Il Piano coinvolge anche gli istituti di Sezze e Terracina dove sono state attivate delle sezioni di istruzione per adulti sia di primo che di secondo livello ed Enogastronomia e ospitalità alberghiera. A far discutere sarà sicuramente la razionalizzazione della rete scolastica di primo grado per gli istituti San Tommaso D’Aquino e Don Andrea Santoro a Priverno che genitori, alunni e docenti hanno fortemente contestato. Molto probabilmente si deciderà di fare ricorso contro la delibera.

Secondo l’assessore regionale Claudio Di Berardino però, i cambiamenti introdotti, in particolare nelle scuole superiori “puntano a rafforzare l’offerta formativa, con una particolare attenzione agli sbocchi professionali. Sono, infatti, stati introdotti nuovi indirizzi di studio in aree e settori dove le aziende richiedono più manodopera, come ad esempio l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni o Enogastronomia e ospitalità alberghiera. Tali novità non riguardano solo i ragazzi ma anche gli adulti che, nel II ciclo a loro dedicato, potranno trovare sempre più percorsi di studio maggiormente spendibili sul mercato del lavoro”, dice Claudio Di Berardino.