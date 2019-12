Nasce Giacomini Giovani, via libera al progetto di riqualificazione dell’ex cinema

LATINA – E’ stato approvata in giunta a Latina la delibera per la ristrutturazione dell’ex cinema Giacomini per un nuovo progetto di rigenerazione urbana che vedrà la trasformazione dell’ex cinema in Centro Culturale Polifunzionale “Giacomini Giovani”, grazie ad un parziale cambio di destinazione d’uso. L’edificio originario, autorizzato nel 1951, è inserito in un complesso più ampio ed è stato nel corso degli anni oggetto di varie ristrutturazioni, l’ultima delle quali ha previsto la realizzazione di un cinema multisala con tre sale cinematografiche in luogo dell’unica sala pre-esistente, oltre ai locali tecnici aggiuntivi e servizi igienici, sanate con sanatoria n° 314/2017.

Le nuove opere previste nell’attuale progetto di ristrutturazione interna, non prevedono la modifica del volume esistente – che viene mantenuto nel suo involucro parietale esterno – né dei prospetti ma prevede l’inserimento di una struttura interna con nuova pilastratura a sostegno di nuovi solai intermedi per la realizzazione di una sala polifunzionale per spettacoli, conferenze ed eventi vari, camerini/spogliatoi, reception-info, servizio bar, servizi igienici e un locale commerciale al Piano Terra; quattro locali commerciali, un auditorium, camerini, servizi igienici e ballatoi di distribuzione intorno ad un vuoto centrale al primo piano; tre locali di coworking dedicati all’imprenditoria giovanile e due locali per attività ricreative al secondo piano; due uffici amministrativi e spazi per l’alloggiamento degli impianti al terzo piano di copertura, con lucernario centrale per l’illuminazione verticale del settore centrale di tutti i piani sottostanti.