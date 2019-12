Nuova vita per le fontane di Latina

LATINA – E’ stata ripulita la prima fontana in piazza del Quadrato a Latina dopo l’affidamento per Bando. “Dopo il maltempo si sta proseguendo con i lavori di manutenzione delle fontane di Piazza del Quadrato, Piazza del Popolo (coordinati con appalto giardino), Piazza della Libertà, Piazza San Marco e Fontana di Latina Scalo”, rende noto Fabio D’Achille, presidente della commissione cultura. “Dopo sabbiatura stuccatura si procederà con sostituzione delle pompe non funzionanti. Successivamente gli interventi sulle fontane a Piazzale Trieste, Piazza dei Navigatori a Foceverde, alle rotonde di Borgo Piave, Via del Lido e via Litoranea, quelle di Via P.L. da Palestrina, Piazza Aldo Moro, le rotonde di Via del Lido al sottopasso della Pontina, Via del Lido incrocio via Nascosa e Via Romagnoli”.