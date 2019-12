Pesci: caratteristiche, personalità e affinità di coppia a cura di Artemis

(19 febbraio – 20 marzo)

Lo Zodiaco conclude la sua corsa nel terzo segno d’acqua, i Pesci. La conclusione è nel mare vasto che racchiude in sé il tutto ed il nulla, nella saggezza e nella follia infantile. Non è possibile in poco spazio dare una definizione soddisfacente del tipo dei Pesci: sensibili, impressionabili, dolci, smarriti, duri, agguerriti, intelligenti, insoddisfatti, sognatori, concreti, emotivi, medianici, espansivi, simulatori, attori. C’è di tutto nei Pesci: il bene ed il male, la dissoluzione e la purezza, la voglia di autodistruggersi ( ma per rinascere), la influenzabilità più assurda, la malizia gratuita e la ingenuità più scoperta, la bontà e l’egoismo. E c’è la timidezza e la estroversione, la riservatezza e l’invadenza affettiva, lo straripamento dei sentimenti e la freddezza muta, l’egocentrismo e l’altruismo più umanitario. I Pesci chiudono il cerchio zodiacale: nelle varie tappe fin qui seguite, dove i caratteri umani sono andati evolvendosi dall’infantile esuberanza dell’Ariete alla dolorosa saggezza del Capricorno, adesso arriviamo alla trascendenza della natura umana. Questo segno è ai confini del tempo. Le capacità medianiche naturali, le intuizioni, i sogni, possono portare i nati nel segno dei Pesci a toccare le vette del sublime. Il “doppio” volto dei Pesci, però è indice anche di profondo attaccamento ai piaceri materiali, sensoriali. I sentimenti sono esaltati, la dolcezza e l’amore fanno parte essenziale della vita. La sofferenza, propria ed altrui è percepita con acuta sensibilità, non di rado si trovano infermieri e medici tra i nativi dei Pesci. Si interessano a tutto ciò che è legato alla fantasia, all’intuizione: poesia, musica, psicologia. Inoltre sentono il fascino del misterioso: occultismo, astrologia, ipnotismo. Sono attratti naturalmente dall’acqua e molti naviganti e pescatori o costruttori navali si annoverano tra i nativi. In amore sono portati ad idealizzare l’essere amato ( a sognare un amore impossibile), ma talvolta possono collezionare amori con tradimenti a catena, senza rendersi conto del male che possono fare. In famiglia hanno un po’ la tendenza al vittimismo, ma sacrificarsi per gli altri è anche un loro desiderio, leggermente masochista.

Talismano:

La prima cosa che gli interessa sono queste informazioni e crederà ad ogni parola. Seguirà tutti i consigli e sarà intrigato dalla faccenda del numero perché con i numeri non ha molta dimestichezza e lo insospettiscono. Per il resto, fobico com’è, non ci sono problemi. Starà agli ordini e saprà alla perfezione che: la sua pietra è l’ametista, il suo metallo l’argento, il suo giorno migliore è il giovedì. Ha ben due numeri, il 2 ed il 6, il colore è il bianco. Infine, il suo fiore fortunato è il gelsomino.

Compatibilità in amore con gli altri segni:

Voto 1/5 – Una relazione predisposta a litigi frequenti. Siete troppo diversi nel modo di pensare e non siete disposti a fare compromessi.

Voto 5/5 – Molte cose in comune, che fanno sì che questa coppia pensi rapidamente al matrimonio.

Voto 1/5 – È una relazione con molta tensione, divergenze, opinioni diverse. Possibilità minime che la relazione duri, dipende molto dal tema natale.

Voto 5/5 – Amore a prima vista, una relazione di complementarietà da tutti i punti di vista.

Voto 1/5 – Una relazione impossibile a livello caratteriale, ma in presenza di un sentimento sincero e profondo potrebbero costruire un legame unico.

Voto 5/5 – Una relazione in cui l’arte, il romanticismo e l’amore possono suscitare nuove passioni in ogni partner. I loro aspetti in comune consentiranno alla coppia di costruire un’intesa perfetta.

Voto 1/5 – Una relazione che non ha troppe possibilità perché entrambi i partner sono indecisi e tendono ad indirizzare la loro attenzione verso i progetti più disparati.

Voto 5/5 – Armonia ed equilibrio sono le parole che caratterizzano questa relazione. C’è compatibilità da tutti i punti di vista: spirituale, finanziario, familiare.

Voto 1/5 – Apparentemente i partner di questa relazione non hanno niente in comune, ma, più aumenta l’intensità del sentimento che li tiene legati, più si sentono bene insieme.

Voto 5/5 – Amore a prima vista … un rapporto di complementarietà. Sarà sempre una lotta per prendere il controllo della relazione.

Voto 1/5 – Un rapporto in cui il diverso modo di reagire davanti alle situazioni può creare una sorta di barriera tra i partner. Una volta raggiunto un compromesso si può andare avanti.

Voto 5/5 – Una relazione speciale, caratterizzata da un sacco di romanticismo, sensibilità, eros, tuttavia, anche la realtà deve essere presa in considerazione.