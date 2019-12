Sempre più adolescenti social addicted: a 10 anni con lo smartphone

LATINA – Lo abbiamo più volte scritto, gli smartphone costituiscono praticamente il centro del mondo della maggior parte degli adolescenti, i social sono il loro mondo e qui parlano, litigano, si insultano e spesso commettono anche abusi come il cyberbullismo. Certamente non aiuta il fatto che l’uso di smartphone e social è sempre più precoce e dilaga già tra i 10 e gli 11 anni, (e a volte anche prima), con sempre meno attenzione ai sistemi di protezione, da parte delle famiglie che dovrebbero essere le prime a sorvegliare. Secondo l’indagine «Adolescenti e Stili di Vita» realizzata da Laboratorio Adolescenza e Istituto di Ricerca Iard, aumentano i casi di cyberbullismo, un ragazzo su quattro non fa alcuna attività sportiva e a questo si aggiunge una emergenza sonno: gli adolescenti vanno a letto tardi, dormono poco, e restano “connessi” anche di notte.

Secondo lo studio realizzato su 2 mila ragazzi poco più che teen ager, circa il 60% ha il suo primo cellulare tra i 10 e gli 11 anni, ma oltre il 28% (era il 18% nella edizione precedente della ricerca del 2017) lo ha avuto in regalo prima dei dieci anni. Solo una esigua minoranza ne entra in possesso dopo i 12 anni.

E LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI LATINA, E’ ESATTAMENTE LA STESSA. NE ABBIAMO PARLATO CON MONICA SANSONI, RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO DEL GARANTE DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA DI LATINA