Sperlonga, fermato un uomo mentre guida con patente ritirata e sotto l’effetto di alcool e droga

SPERLONGA – Era alla guida della sua auto nonostante la patente revocata e sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. I Carabinieri hanno fermato la scorsa notte a Sperlonga un 40enne alla guida di un’auto, ma subito si sono resi conto che la patente gli era stata revocata nel 2012, inoltre l’uomo era in stato di alterazione psicofisica a causa di alcool e droghe, così come accertato in ospedale. Il 40enne è stato denunciato.