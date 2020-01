A Latina nasce la Usif, il sindacato dei finanzieri

LATINA – Venerdì prossimo, 24 gennaio, alle ore 16,00 nella sede della Uil di Latina in via Romagnoli, si terranno le Assemblee per la costituzione delle Sezioni Territoriali USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri) di Latina, Formia e Gaeta. L’USIF è una “associazione professionale tra militari a carattere sindacale” costituita il 17 giugno 2019, a cui aderiscono, per norma e statuto, solo militari in servizio appartenenti alla Guardia di Finanza e che, in soli 6 mesi dalla sua costituzione, è diventata, per numero di iscritti, il sindacato maggiormente rappresentativo nella Guardia di Finanza.

Oltre agli iscritti, che saranno chiamati ad eleggere i Segretari e Vice Segretari delle Sezioni Territoriali nonché i Delegati al Congresso Provinciale, vi sarà la partecipativa presenza del Sindaco di Latina, Damiano Coletta e del Segretario Provinciale UIL Latina, Luigi Garullo