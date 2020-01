Affittavano appartamenti a Gaeta, ma era una truffa. Due persone denuciate

GAETA – Ricorrevano a delle inserzioni sul web per affittare delle case vacanza a Gaeta, appartenenti ad ignari proprietari. Un 48enne senza fissa dimora e un 55enne del Bangladesh sono stati individuati e denunciati dai carabinieri per truffa in concorso. In diverse occasioni si erano fatti accreditare una somma di 500 euro su un conto corrente intestato all’italiano. Sempre a Gaeta è stata scoperta una truffa ai danni di una 54enne del posto, arrivata a versare una somma di 250 euro su un sistema di ricarica elettronica riconducibile ad un 36enne di Napoli, subito denunciato.