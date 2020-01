Al Veneto Salvemini di Latina due nuovi indirizzi: Calzature e Curvatura Sportiva

LATINA – Due nuovi indirizzi sono stati aggiunti all’offerta formativa del Vittorio Veneto Salvemini per il prossimo anno scolastico. Si tratta dell’indirizzo Calzature, unico in provincia di Latina, e Amministrazione finanza e marketing a curvatura sportiva.

La scelta di ampliare gli indirizzi nasce dal calo di iscrizioni che la scuola ha subito negli ultimi anni per diversi motivi: “A Latina spesso si associa il Vittorio Veneto alla vecchia ragioneria ma non è più così. Inoltre registriamo ultimamente una tendenza, che è di tipo nazionale, per cui i genitori tendono a iscrivere i propri figli ai licei, dove lo studio è più teorico – spiega il vicepresidente dell’Istituto tecnico Dino Iavarone – L’istituto tecnico invece fornisce agli studenti una doppia possibilità da una parte continuare gli studi, dall’altra avere le competenze di base per entrare nel mondo del lavoro.

L’istituto tecnico sarà aperto ai ragazzi e alle famiglie il 18 e 25 gennaio e in quella occasione sarà possibile fare l’iscrizione direttamente in sede.

ASCOLTA IL VICEPRESIDE IAVARONE