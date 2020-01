Cinzia Tedesco in concerto venerdì al Circolo Cittadino

LATINA – Raffinato e colto l’esordio nel 2020 del Latina Jazz Club, che per questo venerdì propone una artista che è cantante e compositrice, poliedrica e sorprendente come la sua formazione che la vede anche laureata con lode in informatica. Da non perdere l’appuntamento con Cinzia Tedesco in programma per il 10 gennaio, alle ore 21,15 a Latina, presso l’Auditorium del Circolo Cittadino.

Per lei la critica ha espresso fiumi di entusiasmo, definendola “nuovo talento del Jazz Italiano” (RAI TG2), e “Protagonista del Jazz internazionale” (TG1 TV7), sostenuta da “un contesto vocale completo e di notevole potenza” (JazzIT).

E’ di dicembre 2009 il cd “Like a Bob Dylan”, un progetto originale di Cinzia Tedesco in cui interpreta, unica in Italia, i più famosi brani di Bob Dylan con un sorprendente mood jazzistico. La Tedesco non è nuova a esperimenti musicali raffinati ed originali ed il suo successo con Verdi’s Mood (Sony Classical & Jazz) dimostra quanto la riscoperta delle grandi melodie utilizzando il linguaggio jazzistico sia di interesse per gli appassionati del jazz e non solo. Gli arrangiamenti di Like a Bob Dylan sono del pianista Stefano Sabatini e valorizzano la forza interpretativa della Tedesco, mettono in luce il suono poderoso di Luca Pirozzi al contrabasso ed il sorprendente e personale drumming di Pietro Iodice alla batteria. Le song del ‘Menestrello di Duluth’, tra cui Blowing in the Wind, Lay lady lay, Like a Rolling Stone e Knocking on the Heaven’s door, rivivono in una nuova prospettiva musicale creata dai musicisti sul palco e sorprendono. L’interpretazione della Tedesco riesce con forza a far vivere i testi del grande cantautore americano, il suo mondo poetico e i racconti di un’America scossa da movimenti di protesta.