LATINA – Problemi sulla Pontina, in direzione Roma all’altezza di Castel Romano a causa di un pullman del Cotral che ha bucato una gomma e per un furgone in panne. I due incidenti hanno già creato diversi chilometri di fila.

Sulla Nettunense invece, in entrambe le direzioni, si registrano code tra Aprilia e Campodicarne a causa di un incidente che è stato rimosso, ma che ha portato comunque, a forti rallentamenti sul traffico.