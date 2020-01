Corden Pharma, Forte: “Serve un piano industriale sostenibile”

SERMONETA – Nel giorno dell’incontro presso la Regione Lazio per la vertenza Corden Pharma, il consigliere regionale pontino Enrico Forte punta i fari su un altro problema: “Le prospettive occupazionali della Corden Pharma di Sermoneta non possono passare per una implementazione dell’isola ecologica presente all’interno del sito industriale. L’intenzione di usare gli impianti puntando allo smaltimento di solventi attualmente non previste (quindi attraverso una modifica dei codici Cer ed un aumento di volumi così come emerge nella richiesta inoltrata alla Regione) appare come una risposta inadeguata e impattante nei confronti del territorio- a spiccata vocazione agricola- e delle persone. La sostenibilità ambientale è un tema imprescindibile, al quale si possono legare sviluppo e occupazione. La Corden Pharma rappresenta un polo industriale intorno al quale si può ancora scommettere, ma occorre un piano industriale coraggioso e adeguato alle esigenze di tutti. Da parte della Regione Lazio, l’attenzione per il futuro degli operai resta altissima, ma in nome della salvaguardia occupazionale non si può consentire l’autorizzazione di una piattaforma di smaltimento in una zona così delicata”, dichiara il consigliere.