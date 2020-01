Esercitazione antiterroristica al porto di Gaeta

GAETA – Si è svolta oggi nel porto commerciale di Gaeta una esercitazione complessa “senza preavviso”, per testare ulteriormente le procedure di emergenza e coordinamento in caso di emergenza in mare. L’esercitazione, pianificata e coordinata dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, rientra nell’attività addestrativa che sistematicamente viene svolta per migliorare il livello di preparazione degli equipaggi dei mezzi navali e terrestri della Guardia Costiera e degli altri Organi ed Enti cooperanti nelle emergenze antincendio, antinquinamento o di possibile minaccia terroristica.

L’attività, ha avuto inizio con la simulazione di una minaccia terroristica portata a termine da due uomini, a bordo di un barchino, ai danni della nave “Giorita”, ormeggiata alla Banchina Cicconardi nel porto commerciale di Gaeta, a seguito della quale avveniva una deflagrazione con conseguente sviluppo di un incendio.

La Sala operativa della Capitaneria di porto, ricevuta la richiesta di soccorso del comandante della nave, assumeva il coordinamento delle operazioni, dando avvio alle procedure previste per fronteggiare tali emergenze.

Intervenivano, così, i militari della Guardia Costiera per verificare le condizioni di sicurezza in banchina e la Polizia di Stato, i Carabinieri e Guardia di Finanza per garantire gli aspetti dell’ordine pubblico. Messa in sicurezza la nave e l’area portuale, i Vigili del fuoco iniziavano le azioni di spegnimento dell’incendio a bordo, impiegando da terra l’autobotte e da mare la motobarca. I mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza garantivano, invece, la necessaria cornice di sicurezza in mare.

Si provvedeva anche a sbarcare un marittimo rimasto ferito nell’incendio, per le necessarie cure dei sanitari. I due uomini, autori dell’attentato, dopo un breve inseguimento venivano intercettati e arrestati dalle Forze di Polizia presso la banchina Caboto.

La simulazione di un contestuale sversamento in mare di carburante, dovuto alla deflagrazione, comportava, infine, che la Capitaneria attuasse il piano locale antinquinamento, disponendo l’intervento dei mezzi antinquinamento locali nonché l’impiego del rimorchiatore “Bino”, specializzato in tali attività e dislocato nel porto di Gaeta dal Ministero dell’Ambiente.

All’esercitazione hanno concorso anche l’Autorità di Sistema Portuale, i Servizi tecnico-nautici – i Piloti del porto, gli Ormeggiatori del porto ed i Rimorchiatori con un mezzo in ausilio alle operazioni di spegnimento.

L’esercitazione ha avuto esito positivo, consentendo di perfezionare lo scambio di informazioni e comunicazioni, migliorare la cooperazione e la direzione delle attività operative nonché elevare gli standard addestrativi degli equipaggi dei mezzi navali e terrestri per una risposta immediata in caso di emergenza reale in mare ed in porto.