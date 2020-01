Festa della scienza all’ Istituto comprensivo di Borgo Faiti

LATINA – Si chiama Festa della Scienza e il XII Istituto comprensivo di Latina è pronto ad aprire le porte agli studenti e agli scienziati dell’università di Tor Vergata per una giornata interamente dedicata a varie discipline. Si terrà il prossimo 21 gennaio a cura sia del plesso di Borgo Faiti che trasformerà le sue aule in veri e propri laboratori, sia di una squadra di dottori di ricerca aderenti all’associazione “Scienza e scienze” di Roberto Mancini, che opera in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Gli studenti coinvolti sono quelli delle quarte e quinte della scuola primaria e i ragazzi della scuola media. I laboratori saranno allestiti nelle aule e nella palestra della sede centrale di Borgo Faiti. Chimici, matematici, fisici, medici, coinvolgeranno i ragazzi svelando alcuni “misteri” della scienza grazie a esperimenti e spiegazioni.

Ne abbiamo parlato con la dirigente scolastica del XII istituto comprensivo, Marina Aramini