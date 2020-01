FORMIA – E’ stata ripristinata la potabilità dell’acqua nel sud pontino per questo il sindaco di Formia Paola Villa ha emanato una nuova ordinanza in cui spiega che è ora possibile utilizzare di nuovo l’acqua per scopi potabili e igienici. L’ordinanza è stata pubblicata sull’albo pretorio del comune di Formia.

L’ORDINANZA