Gina Cetrone davanti al Gip si difende: “Io la vittima del clan”

LATINA – E’ stata interrogata ed ha parlato per oltre due ore nel carcere di Rebibbia dove è detenuta, Gina Cetrone, arrestata dalla Squadra Mobile di Latina mercoledì mattina nell’ambito dell’operazione Scheggia. L’ex consigliera regionale ha cercato di chiarire la sua posizione negando tutto e respingendo le accuse di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. L’imprenditrice è stata più volte nominata nei racconti dei collaboratori di giustizia, ma è stata accusata anche da un altro imprenditore che per non aver saldato un debito, è stata minacciato dai Di Silvio. Cetrone ha spiegato di non conoscere i Di Silvio ma anzi, di essere stata chiamata e vessata da Agostino Riccardo. La difesa ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura restrittiva, il Gip si è riservato di decidere. L’ex marito di Gina Cetrone, Umberto Pagliaroli, anche lui finito in manette, si è avvalso della facoltà di non rispondere così come ha fatto Samuele Di Silvio. Oggi si andrà avanti con gli altri interrogatori, quello di Armando Lallà e Gianluca Di Silvio.