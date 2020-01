Ancora ritardi sulla linea Roma – Formia

PRIVERNO – Dopo il guasto di questa mattina alla stazione di Pomezia, si registra un altro problema sulla tratta Roma – Napoli via Formia. Il traffico è rallentato per un controllo tecnico a un treno tra la stazione di Priverno Fossanova e Sezze in direzione Roma. Treni in ritardo fino a 30 minuti

LATINA – Treni in ritardo dalle 4 di questa mattina a causa di un guasto sulla linea Roma – Forma/ Nettuno. Dalle 4.40 il traffico ferroviario è infatti rallentato – spiegano da Ferrovie dello Stato – per un problema tecnico fra Pomezia-Santa Palomba e Campoleone. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 40 minuti. Riprogrammato il servizio ferroviario. E’ in corso l’intervento dei tecnici