Il nuovo Questore Michele Maria Spina si presenta alla città

Arriverà domani a Latina il nuovo Questore Michele Maria Spina. Alle 12:30 incontrerà la stampa nella sala riunioni della Questura di Latina. Michele Maria Spina, arriva dalla direzione del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania, in passato è stato dirigente di importanti Commissariati di Polizia, come quello di Scampia, affrontato negli anni più difficili, quelli in cui il quartiere era più che mai nelle mani della camorra e il traffico di droga avveniva alla luce del giorno. Prima ancora aveva operato per tre anni a Secondigliano. Spina è considerato uno dei principali esperti di criminalità