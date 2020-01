Incendio in via Virgilio a Latina, strada chiusa e palazzina evacuata

LATINA – Incendio oggi pomeriggio in una cantina di un palazzo in via Virgilio a Latina presso il Villaggio Trieste. Il fumo ha invaso la tromba delle scale ed è salito per i piani superiori. Immediatamente è scattato l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme, insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso diversi residenti per intossicazioni dovute al denso fumo. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale e della Volante. La strada è stata chiusa in via precauzionale al traffico e la palazzina è stata evacuata per consentire ai Vigili del fuoco di controllare le abitazioni che poi sono state riconsegnate ai residenti. Probabile che l’incendio sia partito da un cortocircuito.