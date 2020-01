Latina Scalo, prima tenta di rapinare, poi palpeggia la commessa di un negozio: arrestato

LATINA SCALO – Tentata rapina, lesioni personali e violenza sessuale, con queste accuse è stato arrestato ieri dai Carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, un 29enne nigeriano, in italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di abbigliamento, tentava con forza di impossessarsi dell’incasso giornaliero custodito all’interno del registratore di cassa, non riuscendo nell’intento, per la pronta reazione della commessa. La donna è stata afferrata per il braccio e scaraventata con la testa verso le mensole della cassa, procurandosi lesioni. Prima di uscire dall’esercizio, l’uomo ha palpeggiato nelle parti intime la vittima, per poi recarsi all’interno di un’agenzia assicurativa, attigua al negozio di abbigliamento, chiedendo con insistenza del denaro all’impiegata, ma la pronta reazione della donna e l’arrivo del titolare, hanno messo in fuga il malvivente che è scappato per le vie del centro.

L’immediato intervento dei militari, ha permesso di rintracciare e bloccare l’uomo nei pressi dello scalo ferroviario. L’arrestato si trova ora in carcere.