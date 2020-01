Latina Scalo, un incontro per parlare di tutela della salute e dell’ambiente

LATINA SCALO – Si terrà domani, giovedì, alle ore 18, presso l’ex cinema Enal di Latina Scalo, un incontro organizzato dal Comitato Latina Scalo, Cittadinanza attiva e Nuove idee civiche per Sermoneta, per trattare diversi temi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e della salute. In particolare si parlerà, con esperti, dell’impianto a biometano che dovrebbe sorgere proprio a ridosso dell’entrata del Borgo, dei Punti di Primo Intervento e della conoscenza dei diritti dei cittadini.