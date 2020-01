Latina,ingerisce un giocattolo: sta meglio il bambino di 3 anni

Sta meglio ed è fuori pericolo di vita il bambino di tre anni che ieri ha rischiato la vita per avere ingerito un giocattolo ricevuto in regalo a Natale. I fatti in Q4, immediato l’allarme lanciato dai genitori che si sono presto resi conto di quanto stava accadendo. Nell’appartamento sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno gestito al meglio la situazione, il bambino è stato portato prima al pronto soccorso del “Santa Maria Goretti” e poi trasferito in eliambulanza al “Bambino Gesù” di Roma, dove i sanitari hanno rimosso in endoscopia il corpo estraneo. Rimarrà sotto osservazione per le prossime 48 ore, ma non è in pericolo di vita.