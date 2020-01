Natale in musica all’ospedale Goretti di Latina

LATINA – Si è conclusa domenica la quarta edizione di “Natale in Musica al Goretti”, l’iniziativa che è organizzata dai medici dello stesso nosocomio vuole portare musica e un sorriso ai malati. La manifestazione è stata aperta dal Sindaco di Latina Damiano Coletta e dal Direttore Sanitario dell’Ospedale Goretti Sergio Parrocchia.

La kermesse musicale si è articolata in due date: il 23 dicembre con il Concerto Itinerante a cura del Maggio Sermonetano e il 5 gennaio con il consueto Concerto dell’Epifania nella Hall dell’Ospedale rivolto ai Pazienti, ai Parenti in visita ed al personale del Nosocomio cittadino impegnati nei turni di guardia festivi.

Il Concerto Itinerante dello scorso 23 dicembre si è svolto nelle corsie dei reparti di degenza dell’Ospedale: come ogni anno gli Artisti del Maggio Sermonetano, Massimo Gentile, Roberto D’Erme e Marcello Parravano hanno regalato ai Pazienti del Goretti 2 ore di concerto, dal titolo “Canzoni d’Amore” con chitarra, fisarmonica, tamburello e voce.

Ieri è stata la volta dell’oramai tradizionale Concerto dell’Epifania dal titolo “Aspettando la Befana”, presentato come ogni anno dal Dr. Peppino Nicolucci e che ha visto esibirsi nella Hall del Goretti gli artisti: Maria Centra (voce solista), il Maestro Simone Salvatori (chitarra classica) e la Blues Hospital Band composta da Pietro Del Duca, Ida Ciamarra, Eugenio Pastore, Emanuele Liberti, Remo Farina, Alessandro Camerinelli, Nadino Giardina. L’evento si e’ concluso con la Preghiera di Ringraziamento di Don Giovanni Careddu, il Cappellano dell’Ospedale.

“Quest’anno una novità: la Hall del Goretti è stata impreziosita da 8 banners del MADXI, con le riproduzioni di opere d’arte pittorica e fotografica di artisti pontini ed internazionali e per questo contributo desidero ringraziare Fabio D’Achille che riporta il MAD in Ospedale con l’auspicio che questa collaborazione possa continuare nel tempo”, dice la consigliera Maria Grazia Ciolfi, una delle organizzatrici dell’evento insieme a Rita Salvatori, Licia Pastore, Nancy Piccaro e Gabriella Apostolico.