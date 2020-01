Omicidio suicidio a Formia, domani e domenica sarà lutto cittadino

FORMIA – Lutto cittadino a Formia domani e domenica dopo la morte di Fausta Forcina, del marito Giuseppe Gionta e di Pasquale Forcina avvenuta ieri in pieno centro a Formia per una questione di eredità. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo la prima ricostruzione si sarebbe trattato di un omicidio suicidio compiuto da Pasquale Forcina che abitava nello stabile di proprietà della coppia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini. In segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, il sindaco Paola Villa ha disposto quindi il rinvio di tutte le manifestazioni pubbliche programmate per questo fine settimana e l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste sui Palazzi Comunali, in segno di lutto.