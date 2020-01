Poliziotto libero dal servizio arresta un ladro a Bella Farnia

LATINA – Gli uomini della Squadra Volante, come disposto dal Questore Spina, hanno intensificato i controlli e l’attività di perlustrazione nelle zone calde della città per prevenire e reprimere episodi di criminalità. Alle ore 24 circa della scorsa serata, un equipaggio della Squadra Volante, dopo una segnalazione è intervenuta in via Asia, a Bella Farnia, perchè un poliziotto libero dal servizio, aveva arrestato un cittadino straniero colto nella flagranza di reato di furto in abitazione in concorso con altre due persone che sono riuscite a fuggire. Il poliziotto, mentre era nella sua abitazione ha notato, dalla finestra di casa, tre persone travisate da passamontagna mentre scalcavano il cancello della villa del vicino di casa, introducendosi all’interno. Continuando a seguire i movimenti dei malfattori, l’agente ha allertato il 113, quando però li ha visto uscire con due bici e un borsone è intervenuto bloccando uno dei tre, un indiano di 29 anni e riconsegnando al proprietario gli oggetti rubati. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

Alle ore 12.10 di oggi la Volante è intervenuta in via Corridoni per controllare un ragazzo a piedi che al controllo è apparso subito molto agitato. Nella perquisizione personale, all’interno dello zaino, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico. Il ragazzo, italiano di 23 anni, è stato denunciato.