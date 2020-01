Quartiere Nicolosi a Latina: Codacons e residenti insieme per affrontare le emergenze

LATINA – La grave situazione di degrado in cui versa lo storico Quartiere Nicolosi e i frequenti episodi di criminalità avvenuti, hanno indotto il Comitato Nicolosi e il Codacons Latina a collaborare per affrontare il problema in maniera organica nell’interesse della cittadinanza.

Grande scalpore infatti ha suscitato in città la notizia dell’ennesima rissa in strada avvenuta nella notte del 3 gennaio. Da anni si susseguono da parte di residenti e esercizi commerciali le richieste di prevenzione e di maggiore sorveglianza, ma la risposta è stata solo saltuaria e gli episodi illegali sono diventati sempre più frequenti. “Come Codacons abbiamo ritenuto doveroso fornire ogni appoggio possibile, anche legale, al Comitato Nicolosi condividendo la sua lotta per la riqualificazione del quartiere. La prima iniziativa è stata la presentazione al Prefetto da parte del Comitato di una richiesta di incontro collegiale, comprese le forze dell’ordine, per esaminare le misure urgenti da prendere per migliorare per quanto possibile la sicurezza.”