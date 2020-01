Seconda edizione per XWinter a Latina

LATINA – Si è svolta questa mattina, nella Sala Loffredo dell’Amministrazione Provinciale di Latina, la conferenza stampa di presentazione di XWinter 2020, una tre giorni dedicata a tutti gli sport, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo e dall’Associazione Minerva, con il patrocinio di Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Confcommercio Lazio Sud, Impresa, ASC (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e ASI (Associazioni sportive e sociali italiane, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

Tra gli interventi quelli del Presidente della Provincia Carlo Medici, del Presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora, quello di Impresa Giampaolo Olivetti, del Presidente della Commissione sport, scuola e cultura Fabio D’Achille per il Comune di Latina. Sono poi intervenuti per un breve saluto anche Emanuela Silvestri, Responsabile Area Nazionale Asi per la Ricerca e lo Sviluppo, Gianluca Marchionne Presidente Provinciale di Asc, Fabrizio Malgari Delegato Provinciale del CONI, l’Eurodeputato della Lega, Matteo Adinolfi.

“Dal 10 al 12 gennaio compresi Latina si trasformerà in una sorta di villaggio sportivo – ha detto Annalisa Muzio, Presidente dell’Osservatorio per lo Sport e di Minerva – tra tutte le location in cui si svolgeranno tornei, amichevoli, e dimostrazioni delle varie discipline. Importante sarà il coinvolgimento delle scuole perché XWinter è un evento che vuole sostenere la scuola e grazie al quale, già lo scorso anno, siamo riusciti a regalare diverso materiale sportivo che abbiamo poi donato alla maggior parte delle scuole elementari di Latina. Ma sport vuole dire anche turismo sportivo e promozione del territorio e non è, infatti, un caso che per la prima volta, a Latina, ci sarà un evento nazionale di spinning. Questo significa – ha spiegato Muzio – che gli sportivi verranno a Latina per partecipare a questo grande evento, conosceranno il nostro territorio, non verranno da soli e mangeranno e dormiranno nelle nostre strutture recettive ed è così che si fa turismo sportivo”.

Il Presidente della Provincia, Carlo Medici, ha puntato sulla necessità di fare rete e sistema tra associazioni e istituzioni. Ringraziando il Presidente dell’Osservatorio e di Minerva, Annalisa Muzio, per il grande lavoro svolto per la promozione del nostro territorio ha assicurato che la Provincia, nonostante dal 2014 abbiamo visto depotenziare molte delle sue competenze, continuerà ad appoggiare eventi di questo genere che hanno portato a Latina anche appuntamenti sportivi di carattere nazionale. A proposito di turismo sportivo il Presidente Medici ha ricordato come insieme a Muzio stia lavorando ad un grande progetto come quello della Fiera del Turismo.

“Fare rete è importane – ha affermato il Presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora. Quando ho assunto la presidenza di Confcommercio si parlava molto di fare sistema, ma all’interno delle stanze. Non abbiamo risolto nulla perché sistema si fa come lo state facendo voi, insieme alle associazioni, alla gente, alle amministrazioni, alle parti sociali. Credo che Annalisa – ha aggiunto il Presidente Acampora – abbia colto tutto ciò. Il suo è un brand che sta funzionando bene e credo anche che il sindaco di Latina non possa perdere un’occasione del genere”.

“E’ bello vedere che le iniziative private stanno sostituendo quelle pubbliche perché se lo Stato, e quindi il Comune e le istituzioni in genere hanno difficoltà economiche, ben vengano allora le iniziative private – ha detto Giampaolo Olivetti, Presidente di Impresa – Eventi come XWinter fanno bene a noi, che ci abbiamo investito, ma soprattutto fanno bene al nostro territorio”.

Fabio D’Achille, portando i saluti del Sindaco di Latina Damiano Coletta, ha affermato che eventi come XWinter sono importanti perché vanno a colmare un vuoto che purtroppo c’è e che da una parte è anche responsabilità delle amministrazioni. D’Achille ha spiegato che dopo due commissariamenti in questi anni di amministrazione si sta cercando di recuperare il tempo perso e di tenere botta alla drammatica situazione in cui l’attuale amministrazione ha trovato il Comune di Latina. “Bisogna fare autocritica e andare avanti – ha affermato Fabio D’Achille. Stiamo recuperando un gap e vi ringrazio per lo stimolo che ci date”.

La cerimonia d’apertura di Xwinter si terrà il prossimo 10 gennaio, alle 9.30, al Palazzetto dello Sport di Latina con la sfilata di tutte le società che hanno preso all’evento. Prevista la partecipazione delle autorità e delle scuole.