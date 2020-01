Simone Corsi, escursione sul Tagliamento per la medaglia al Valor Militare di Cisterna

LATINA – Quella che segue è la storia di un soldato di Cisterna morto eroicamente sul Tagliamento durante la Prima Guerra Mondiale. La racconta Pier Giacomo Sottoriva in uno scritto pubblicato sul suo blog , in occasione di un’escursione organizzata per domani, domenica 26 gennaio nei luoghi che furono teatro di quel sacrificio. Una storia anche locale alla quale ogni anno rende omaggio il Friuli.

Il Friuli pordenonese rende omaggio ai luoghi e agli uomini della

Prima Guerra mondiale. Quasi ogni settimana il museo della guerra di

Ragogna (Pordenone) organizza escursioni mirate a determinati luoghi

che furono al centro del conflitto italo-austriaco, sulle montagne,

nelle pianure e lungo i fiumi della provincia di Pordenone.

L’iniziativa è del Direttore del Museo, il dottor Mauro Pascoli, noto

storico della Prima Guerra Mondiale, alla quale ha dedicato oltre

trenta libri, mostre, rassegne, conferenze ed escursioni.

Quella prescelta per domenica 26 gennaio 2020 è dedicata al Ponte di

Madrisio, presso il fiume Tagliamento, nel quale l’Esercito Italiano

organizzò una linea di resistenza che consentisse ai militari che si

stavano ritirando dopo lo sfondamento a Caporetto, di attraversare il

fiume e realizzare una difesa estrema che dette poi i frutti sperati.

Il ponte si trova in comune di Morsano al Tagliamento e più

precisamente nella frazione di San Paolo al Tagliamento. Con una

attenzione che merita la riconoscenza della città di Cisterna di

Latina, nel programma della escursione storica è espressamente

menzionato il sacrificio del caporal maggiore Simone Corsi che, al

dopo la successiva morte dell’ufficiale e del sottufficiale

comandanti, assunse la responsabilità della difesa della batteria di

cui faceva parte.

Nel combattimento che seguì con i soldati austriaci

che tentavano di sfondare la ridotta, Simone Corsi rimase colpito dal

fuoco ma continuò a combattere malgrado le ferite riportate; e quando

il nemico era ormai vicino all’appostamento, si lanciò contro di esso,

rimanendo ucciso. Aveva solo 22 anni. L’Esercito Italiano ha

riconosciuto il valore straordinario dell’atto compiuto ed ha

insignito il caporal maggiore Corsi, nato a Cisterna di Latina, della

medaglia d’argento al Valor Militare. E’ l’unica medaglia d’argento

conquistata da un cittadino di Cisterna in quella Guerra, ed è l’unica

medaglia d’argento conferita a chi combatté a Morsano-San Paolo al

Tagliamento. Già in occasione del centenario della morte, avvenuta il

2 novembre del 1917, la città e la frazione friulane vollero onorare

questo soldato organizzando una giornata a lui dedicata con mostra,

conferenze, annullo speciale, onori militari sul greto del Tagliamento

e, infine, con un libro dedicato a quell’episodio con espIlicita

menzione nella copertina del libro del sacrificio di Simone Corsi.

La salma ora riposa nella tomba di famiglia a Cisterna, dove venne

traslata nel 1922.