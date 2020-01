Spesa solidale, i volontari del Cri al Conad di via Isonzo a Latina

LATINA – In questo fine settimana, esattamente sabato 25 e domenica 26 gennaio, i volontari del Comitato Locale CRI di Latina saranno al supermercato Conad di via Isonzo a Latina (di fronte al centro commerciale L’orologio) per la raccolta della spesa solidale da distribuire alle famiglie indigenti assistite dalla CRI di Latina. Ai clienti del negozio sarà proposto di donare generi alimentari a lunga conservazione (le indicazioni puntuali saranno date sul posto) che andranno a comporre i pacchi che ogni settimana, presso la sede del Comitato in via Ezio, i volontari Cri distribuiscono ai bisognosi. “Prima di tutto, va il nostro ringraziamento ai titolari dell’esercizio commerciale per averci ospitato in questa azione di carità”, ha spiegato il presidente del Comitato CRI Giancarlo Rufo, “in questo modo si uniscono all’azione della CRI di Latina nel farsi vicino concretamente ai bisognosi del territorio. Persone – tanti italiani – che di anno in anno aumentano sempre più, come ben sanno i volontari e volontarie che si occupano di questo delicato servizio”.