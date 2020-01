Stragi del sabato sera, posti di blocco della Stradale di Latina per evitarle

LATINA – Stragi del sabato sera, per prevenirle la Polizia stradale di Latina, insieme al dirigente sanitario Cristiano Maria Cardarello e personale sanitario ha disposto sulle strade del centro abitato del comune di Latina un controllo mirato con posti di blocco dove sono stati controllati complessivamente oltre 71 veicoli e 63 persone. Da controlli effettuati con le apparecchiature alcol e drug test, sono risultate positive 9 persone all’alcool-test, di cui 2 di sesso maschile e 2 neopatentate. Una delle persone controllate di età compresa tra i 23 e i 32 anni è risultata al controllo, positiva sia alla cocaina che all’alcool-test, le è stata ritirata la patente ed è stata denunciata. Questi controlli mirati alla prevenzione dell’utilizzo di alcool e droga, si sono concentrati in una zona specifica della Città cosiddetta zona dei Pub e si estenderanno in futuro su tutto il territorio della Provincia di Latina.