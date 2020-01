Travolti da un’auto a La Cogna: muore coppia di Aprilia

APRILIA – Erano appena scesi dal pullman per tornare a casa, dove però non sono mai arrivati. Sono morti investiti due anziani coniugi di Aprilia travolti dall’auto guidata da un ragazzo di 19 anni. I due, Nelita e Pietro Tacconi, stavano camminando per strada in località La Cogna, in un tratto buio, dopo essere scesi dal pullman che li aveva portati a Roma, quando la Mercedes guidata dal 19enne li ha investiti. Il ragazzo è subito sceso a prestare i primi soccorsi. Immediato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, Carabinieri di Aprilia e uomini della protezione civile di Ardea.