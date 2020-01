LATINA – Sono in corso i lavori di sistemazione della rete fognaria per riparare anche la voragine che si è aperta ieri sera tra Corso della Repubblica, all’altezza della facoltà di Medicina, e via Carturan a Latina. La voragine è causata dalla rottura della rete fognaria e la Polizia Municipale ha chiuso la strada al traffico già dalla serata di ieri.