41enne di Aprilia arrestato con 200 grammi di hashish

APRILIA – E’ stato trovato in possesso di due panetti da 200 grammi di hashish e diversi grammi di marijuana e per questo arrestato, un uomo di 41 anni di origine marocchina. I Carabinieri di Aprilia lo hanno fermato con l’ausilio del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, nel corso di uno specifico servizio di controllo volto a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti. L’arrestato si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’a.g.