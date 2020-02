Ancora consegne al Goretti di Latina dall’associazione In Ricordo di Daniela

LATINA – Ancora una consegna dell’Associazione In Ricordo di Daniele ODV per l’Ospedale S. M. Goretti di Latina. In particolare ha consegnato al Reparto di Medicina Nucleare, primario Oreste Bagni, 4 aste porta flebo; al Reparto di Malattie Infettive, primario Miriam Lichtner, una sedia a rotelle e al Reparto di Neurologia una sedia a rotelle e un Televisore 53’’ per la sala d’attesa donato grazie alla generosità di Davide Barcella.

“Mi fa piacere comunicare – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione In Ricordo di Daniele ODV, Antonietta Mamma di Daniele – che con la consegna della sedia a rotelle il Reparto di Malattie Infettive è completamente arredato. Nel corso di un paio di anni abbiamo infatti donato: 12 armadi stanze degenti, 2 aste porta flebo, 2 carrelli medicali urgenza e terapia, 1 frigorifero conserva medicine, 1 thermofocus, 1 pulsoximetro, 1 classificatore cartelle cliniche, 1 carrello porta cartelle cliniche, 4 aste porta flebo, 2 bilance pesa persone. Volevo ringraziare il primario di Medicina Nucleare che mi conosceva per sentito dire, per i tanti macchinari che abbiamo donato ai vari reparti. Come sempre l’Associazione ringrazia tutte le persone che da anni ci sostengono dandoci fiducia, siamo in procinto di donare ancora tanti altri macchinari. Sono felice di essere per tutti ma soprattutto per me stessa…la mamma di Daniele”.