Capannone distrutto dalle fiamme in un’azienda sulla Pontina

LATINA – Due squadre, due autobotti e una scala, i Vigili dei Fuoco sono intervenuti compatti ieri sera poco dopo le 19 in un capannone sulla Pontina all’altezza del km 78,100, tra le Migliare 43 e 45. Per cause in corso di accertamento il capannone artigianale è andato completamente a fuoco, il soffitto è crollato e i pompieri hanno lavorato a lungo per ristabilire la situazione. I locali al momento erano utilizzati, in affitto, da una società di pulizie, i danni sono ingenti.