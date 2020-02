FORMIA – C’è un caso sospetto di Coronavirus in provincia di Latina, lo riporta questa mattina Il Messaggero spiegando che da ieri l’uomo, rientrato da Shangai due settimane fa in modo autonomo prima che venissero interrotti i voli dalla Cina, è ricoverato alla Spallanzani con febbre e tosse, i sintomi influenzali comuni che però su un uomo appena rientrato dalla Cina hanno fatto scattare il campanello d’allarme. L’uomo di 30 anni vive a Shangai da qualche tempo, ora era rientrato a Formia e proprio da lì ieri sera è stato trasferito in ambulanza allo Spallanzani di Roma, l’ospedale che ora dovrà fare gli esami e capire se si sia trattato di comune influenza o di coronavirus.