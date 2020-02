Cisterna, grande partecipazione alla fiaccolata delle lavoratrici Findus

CISTERNA – E’ stata molto partecipata la manifestazione indetta ieri dalle ex lavoratrici della Findus, nella maggior parte donne che a causa del decreto dignità non hanno visto rinnovati i loro contratti. “La fiaccolata è stata un modo per far conoscere a tutti il nostro dramma”, dice Lorella Mariani, portavoce delle 45 ex dipendenti. Alle 17:30 la fiaccolata è partita da Palazzo Caetani per arrivare fino alla stabilimento, e anche le istituzioni hanno partecipato: “Cerano i sindaci, i sindacati e tantissime persone che hanno voluto mostrarci la loro vicinanza”.

