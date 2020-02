Controlli di Polizia e Carabinieri a Terracina

TERRACINA – La Polizia, insieme all’Arma dei Carabinieri, durante lo scorso fine settimana, a Terracina ha effettuato un servizio coordinato di controlli per prevenire e reprimere la commissione dei reati, specie nelle ore serali, che vedono la presenza massiccia di giovani nei luoghi della cosiddetta movida. Sono state presidiate le strade e le principali piazze della cittadina, provvedendo a controllare numerosi veicoli e avventori dei locali pubblici. I servizi hanno permesso di identificare oltre 70 persone e controllare oltre 50 veicoli, che hanno comportato quattro contestazioni per violazioni al Codice della Strada, delle quali una per guida senza patente.

Questa mattina inoltre il personale del Commissariato di Terracina, con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno, ha realizzato mirati servizi volti alla prevenzione dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Sono stati controllati alcuni Istituti Superiori di Istruzione del comune di Terracina estendendo i controlli anche all’area dell’ ex autolinee-Piazza “Orfeo PALMACCI” e in diversi parchi pubblici segnalati ultimamente dai cittadini. All’esito del servizio sono stati recuperati alcuni grammi di sostanza stupefacente. I servizi in argomento saranno ripetuti nelle prossime settimane.