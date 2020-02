Crisi Sicamb, il Prefetto Trio chiama Klinger

LATINA – Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio ha ricevuto oggi una delegazione di lavoratori e Rsu della Sicamb, l’azienda di Latina Scalo in crisi di liquidità. Il prefetto ha chiesto un incontro alla dirigenza dell’azienda guidata dalla famiglia Klinger, programmato per la prossima settimana e anche di un incontro con il Mise, già chiesto da lavoratori e sindacati nel presidio di martedì scorso. L’incontro si svolgerà giovedì prossimo, in attesa della convocazione al Mise.

“Siamo preoccupati perché i lavoratori, a parte un piccolo acconto, non percepiscono lo stipendio da tre mesi. Inoltre gli ordini ci sono, per 70 milioni di euro, ma al momento non è possibile acquistare i materiali per procedere – spiega la delegata Rsu e segretario della Fiom Cgil Emanuela Ricci – preoccupata che le società possano scegliere altri fornitori”.

