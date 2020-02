Ex lavoratrici Findus, positivo il tavolo svolto in Prefettura

LATINA – Si è svolto ieri in Prefettura a Latina un incontro tra il Prefetto Maria Rosa Trio, i sindaci di Cisterna e Norma, l’azienda e le ex lavoratrici della Findus, tutte donne che a causa del decreto dignità non hanno visto più rinnovati i loro contratti stagionali. Si è trattato di un incontro proficuo che verrà riconvocato a breve, per trovare una soluzione.

Come è andata lo racconta Lorella Mariani, portavoce delle ex lavoratrici

FINDUS – In merito alla vicenda dei lavoratori stagionali, a margine dell’incontro di oggi con in Prefettura a Latina, Nicandro Iannacone, Responsabile Risorse Umane Stabilimento Findus di Cisterna di Latina, precisa: “la produzione di alimenti surgelati è, per sua natura, un’attività che si concentra in determinati periodi dell’anno e per tale sua caratteristica richiede l’impiego di lavoratori stagionali. Per la nostra azienda la stagionalità è duplice ed in primo luogo è legata alla lavorazione di materia prima di origine vegetale: le verdure Findus vengono infatti coltivate solo “in pieno campo”, ovvero all’aria aperta, mai in serra, e durante la loro stagione ottimale, seguendo il calendario di madre natura. Un secondo aspetto da considerare è invece la maggior o minor richiesta di alimenti surgelati nei diversi periodi dell’anno. La nuova normativa introdotta non ci ha più consentito di continuare ad avvalerci del supporto di quei lavoratori grazie ai quali riuscivamo a gestire i picchi produttivi stagionali, e ciò ha avuto un impatto determinante sull’azienda dal punto di vista organizzativo. In considerazione di questi aspetti, l’azienda aveva avviato un confronto con le parti sociali nei mesi scorsi per provare ad intercettare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti attraverso una serie di incontri che si sono svolti tra Giugno e Dicembre dello scorso anno, ma senza trovare una sintesi. Da parte nostra siamo disponibili a riaprire un tavolo di confronto con le parti sociali.”