Festa della polenta, ultima tappa a Sermoneta Scalo

SERMONETA – Ultima festa della polenta nelle borgate di Sermoneta. Domenica 16 febbraio in piazza Caracupa, località Sermoneta Scalo è in programma l’appuntamento con il piatto tipico invernale, la polenta.

A organizzare la festa è il comitato Caracupa con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Il programma per domenica prevede l’inizio della preparazione della polenta alle ore 7.00, la santa messa alle 10.00 e, alle 12.30, la distribuzione del prelibato piatto, condito con sugo di salsiccia, pomodoro ed olio di oliva locale. Nel pomeriggio alle ore 15 esibizione degli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

Si chiude così una manifestazione itinerante iniziata il 19 gennaio al centro storico e proseguita il 26 gennaio a Doganella di Ninfa, il 2 febbraio a Tufette, il 9 febbraio a Pontenuovo e, infine, l’appuntamento della prossima domenica a Sermoneta Scalo.