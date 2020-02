Telecamere davanti alle ex isole ecologiche a Latina Scalo e Chiesuola

LATINA – Telecamere fisse sono state istallate da Abc fuori dalle due ex isole ecologiche di Chiesuola e Latina Scalo. “Da anni i due siti di Chiesuola e Latina Scalo sono diventate una zona franca dove chiunque si sente libero di abbandonare illegalmente rifiuti di ogni genere – spiega Dario Bellini, presidente della commissione Ambiente del Comune di Latina – Nuove azioni saranno a breve termine intraprese nelle due aree per impedire questa prassi, nociva per l’ambiente e per il decoro della città. Prosegue inoltre, su preciso mandato di questa amministrazione, l’iter che porterà, dopo la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, alla riapertura dell’isola ecologica di Chiesuola”. Continua anche il lavoro di controllo del territorio e di repressione del fenomeno attraverso le fototrappole e gli ispettori ambientali che, su tutto il territorio comunale, ha portato finora ad elevare verbali per oltre 80.000 euro dall’inizio dell’anno.