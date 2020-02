Gaeta, 13 milioni di euro per restyling e nuove opere pubbliche

GAETA – Investimenti per oltre 13 milioni di euro, è quanto annunciato dal Comune di Gaeta in una conferenza stampa che si è svolta giovedì. I 13 milioni saranno destinati soprattutto a riqualificazioni, restyling e nuove opere pubbliche. Tra gli interventi elencati dal sindaco Cosmo Mitrano spiccano quelli sul lungomare Caboto, su Corso Italia, sul cimitero comunale e su Monte Tortone. “L’importanza della somma messa a disposizione è il frutto di un lavoro svolto in modo assiduo dall’amministrazione per reperire finanziamenti da diversi enti”, ha detto il primo cittadino.

Sarà inoltre riqualificata piazza Risorgimento per permettere l’ampliamento dei posti auto, necessari per permettere un afflusso sempre maggiore di turisti, così come si sta verificando negli ultimi anni. Saranno 200 i posti auto in più. Gli investimenti riguarderanno inoltre l’impiantistica sportiva per il nuovo palazzetto, la cittadella del tennis e il restauro dello stadio. La sicurezza sarà implementata grazie agli impianti di videosorveglianza e la nuova sede del commissariato di Polizia in piazza Daga. In ambito culturale il progetto prevede, tra le altre cose, la creazione del museo civico e del mare.